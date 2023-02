A Benevento | il Jazz torna a ruggire con l’entusiasmo di Angelo Cioffi 

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSuccesso Venerdì sera all’Auditorium San Vittorino di, con il concerto “Omaggio ad Aldo Bassi”, terzo appuntamento della rassegna “steps – I venerdì del” voluto da Accademia di Santa Sofia sempre in sinergia con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di. L’evento rientrava nel cartelloneinserito nell’ambito della poliedrica Stagione concertistica 2023 che l’Accademia di Santa Sofia sta proponendo, sempre con la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock, e sempre sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e di Marcella Parziale che ha accolto il pubblico con i consueti saluti di rito insieme a Maria Buonaguro, Presidente Amici dell’Accademia. Il consulente artistico della bella rassegna ...

