80 euro per non danneggiargli l’auto sulle strisce blu a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Denunciati due parcheggiatori abusivi: volevano 80per nonblu in piazza Carità a80per non. È accaduto ieri mattina a, quando una segnalazione inviava in via Toledo un pattuglia del Commissariato Decumani. La centrale operativa parlava di una persona minacciata da un parcheggiatore abusivo. Quando i poliziotti sono giunti sul posto un automobilista li ha avvicinati e ha raccontato loro quanto accaduto. Mentre riprendeva il veicolo parcheggiatoblu in piazza Carità, un uomo lo avrebbe avvicinato e lo avrebbe minacciato dila macchina se non gli avesse ...