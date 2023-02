2 | 6 milioni di lettere da Fisco e gli italiani stanno tremando “stangata”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 11 febbraio 2023) Arrivano le comunicazioni temibili da parte del. Ben 2,6dida parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco cosa si rischia Negli ultimi anni l apolitica italiana ha cercato di porre una vera e propria stretta all’evasione fiscale (nonostante gli ennesimi condoni e stralci delle cartelle esattoriali). Arrivano 2,6didall’Agenzia delle Entrate, Ilovetrading.itL’azione dello Stato è passato, infatti, dall’attuazione di una serie di leggi e norme che aumentano la presenza e, soprattutto, l’efficienza dei controlli messi in campo dalle autorità competenti. Proprio per questo, negli ultimi giorni si sta palesando una situazione un po’ preoccupante per molti cittadini. Sono infatti in arrivo delle comunicazioni da parte del: ben 2,6 ...