2023 | Chi sono i Giocatori Svincolati di Kanté | Thuram e Firmino e dove Giocheranno?

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Inter e il Milan postirare un sospiro di sollievo: il Bayern ha allentato la presa su Marcus, il figlio d’arte in scadenza con il Borussia Mönchengladbach. I campioni di Germania hanno iniziato a sognare Harry Kane del Tottenham come prima alternativa, manon è uscito dai loro radar. Eppure, le due milanesi non posdormire sonni tranquilli: l’interesse per il francese arriva anche dal Barcellona che vorrebbe un’alternativa più giovane a Lewandowski, e dall’Atletico Madrid che aveva già pensato a lui a gennaio. E poi c’è il Chelsea che, nonostante abbia preso Nkunku dal Lipsia, non va escluso dalla corsa. L’Inter susi è mossa per tempo, e aveva ipotizzato di prenderlo già a gennaio, ma Marotta e Ausilio non hanno avuto i soldi per farlo. E adesso...