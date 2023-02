11 febbraio 2013 | dieci anni fa la storica rinuncia di Benedetto XVI

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 febbraio 2023) Città del Vaticano – “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino . Ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro dire al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice”. Con queste parole, pronunciate in latino nella Sala del Concistoro,XVI annunciava al mondo la decisione di abdicare. Sì, abdicare, perché il Papa è un monarca. Non si dimette, ...