11 febbraio 1979 | il giorno di Khomeini | dalla leadership alle masse | i punti di forza che mancano all' Iran oggi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Viaggio nel contesto in cui è nata la rivoluzione "inimmaginabile", che doveva portare la democrazia e finì nella teocrazia. Per capire le ragioni per cui le proteste attuali, per ora, non hanno avuto così presa sulla popolazione

...l'attivista per i diritti umani Neda Amani in vista dell'imminente anniversario della Rivoluzione iraniana del. Una manifestazione prevista per l'occasione a Parigi domani, domenica 12, ...Il Consiglio comunale, riunitosi ieri, venerdì 10, ha approvato la prima variazione al ... Massimiliano Riccio Giornalista professionista, classe: oltre a brontolare continuamente, in ...

11 febbraio 1979, il giorno di Khomeini: dalla leadership alle masse, i punti di forza che mancano all'Iran o… L'HuffPost

Laziostory | VIDEO, 11 febbraio 1979, Atalanta-Lazio 0-0: niente gol a Bergamo sotto la pioggia Laziostory

Iran: 44 anni di regime Lanterna

Mahsa (Jina), la parola chiave di una rivolta contro gli ayatollah di ... articolo21

Il cosidetto "emendamento Far West": intervista a Francesco De ... Radio Radicale

11 Febbraio 1979 molti iraniani pensavano di aver ottenuto con la rivoluzione, quelle libertà politiche che non avevano e una maggiore uguaglianza sociale. Nessuno pensava che in breve, anzi in brevis ...PRIMA SQUADRA FEMMINILE, UN TUFFO NELLA STORIA CROCIATA: VISITA AL MUSEO DEL PARMA ERNESTO CERESINI Parma Calcio 1913 (Ieri) - Parma, 9 febbraio 2023 – Tuffo nella Storia Crociata per la Prima Squadra ...