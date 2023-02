10 Febbraio 2023 – Salt Lake City potrebbe intossicare i polmoni di oltre 2 | 5milioni di persone

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 11 febbraio 2023) Appena un mese fa i ricercatori della Brigham University, in Utah, avevano lanciato l’allarme: il grande lago salato, quello da cui prende il nome, si sta ritirando così in fretta che tra cinque anninon esistere più. Adesso si aggiungono dati cheal disastro ambientale anticipano una catastrofe sanitaria: una nuvola di polvere tossica capace dididue milioni e mezzo di. Circa un milione e 50miladelle zone terremotate sono attualmente ospitate in rifugi temporanei dopo il duplice sisma con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras, avvenuto lo scorso 6. Siparietto tra Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva nello ...