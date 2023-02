10 anni dalla rinuncia al soglio pontificio di Joseph Ratzinger

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023)è stato Papa Benedetto XVI fino a quando ha deciso di non esserlo più. L’11 febbraio di 10fa, infatti, durante una riunione del Concistoro, ovvero il consiglio dei cardinali in Vaticano, annunciò le sue dimissioni da capo della Chiesta cristiana Cattolica. 10 Febbrario 2013: il Papa abdica «Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum», disse alla sala. Ovvero, in italiano: «Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino». Queste sono le parole chepronunciò quel giorno davanti al Concilio. I ...