Zoom | la crisi del tech non l' ha risparmiata

... ChatGpt non è ancora in grado di rispondere alle chiamate suo condurre interviste). In un ... " Questo ci mette in" dice Smith ", perché non abbiamo mai pensato a cosa significhi avere la ...... antidolorifico che dà alta dipendenza e ha generato unadi morti in America negli ultimi ... il confronto con i Sackler via. La soddisfazione è scarsa, perché come parabola commerciale è ...

Milano, crisi delle big tech. Dopo il caso Meta si apre il fronte Salesforce IL GIORNO

Big tech, anche Zoom e eBay annunciano licenziamenti CorCom

Startup in crisi: tra licenziamenti, meno Ipo e valutazioni in calo Forbes Italia

Tutta la bellezza e il dolore è solo per metà il documentario dell'anno WIRED Italia

I Coma_Cose si sposano: “Da una crisi siamo a Sanremo”. L’annuncio con l’anello al Festival Radio Deejay

Il CEO di Zoom si è assunto la responsabilità dei recenti licenziamenti annunciati dall'azienda. Si decurterà lo stipendio del 98% almeno fino al 2024. Zoom ha annunciato che licenzierà il 15% del suo ...Anche Zoom e eBay accusano i sintomi della crisi che sta coinvolgendo il settore dell’Ict in America, e così, prevedibilmente, annunciano piani di ristrutturazione. La società di videoconferencing ha ...