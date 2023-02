Zerocalcare 2 | ci sarà la seconda stagione | ecco quando esce su Netflix | data e anticipazioni

... società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, scritta e diretta da, Questo mondo non mi renderà cattivocomposta da 6 episodi, da circa mezz'ora ciascuno, che ...... Come sappiamo, Questo mondo non mi renderà cattivo nonuna continuazione diretta di Strappare lungo i bordi , la prima serie cheaveva realizzato per Netflix e che era stata ...

Zerocalcare torna con Questo mondo non mi renderà cattivo (nonostante Sanremo) WIRED Italia

Il teaser della nuova serie tv di Zerocalcare per Netflix Fumettologica

Questo mondo non mi renderà cattivo: il teaser trailer della nuova serie Netflix di Zerocalcare NerdPool

Zapata: sostegno anche da Zerocalcare, nel frattempo Bucci 'apre' agli attivisti GenovaToday