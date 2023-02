Zaniolo al Galatasaray | Inter Incassa Percentuale sulla Rivendita

Senza dimenticare il portiere Ferdinando Muslera, alormai dal 2011,a parte, i due colpi da 90 dell'ultimo mercato del club turco sono stati senz'altro Mauro Icardi e Dries ...Per affrontare gli austriaci con la giusta serenità, Pellegrini e compagni - una volta archiviato il caso, finito al- dovranno fare il possibile per non complicarsi la vita in ...

Zaniolo e il messaggio d’addio che prende in giro Mourinho: oggi le visite col Galatasaray Corriere della Sera

Zaniolo-Galatasaray, solo tre messaggi di saluto dagli ex compagni alla Roma: il retroscena Calciomercato.com

Zaniolo è uscito dalla chat della Roma: solo tre compagni gli hanno mandato un messaggio Sport Fanpage

Zaniolo sceglie il numero 17: il motivo commuove i tifosi del Galatasaray Corriere dello Sport

Con Zaniolo al Galatasaray ci guadagna anche l'Inter: ecco la percentuale sulla rivendita La Gazzetta dello Sport

Cambiando sponda di Milano, nelle scorse settimane il nome di Nicolò Zaniolo è stato spesso accostato al Milan. I rossoneri, però, non sono riusciti a trovare un accordo con la Roma che, alla fine, lo ...Josè Mourinho – Calciomercatoweb.it In casa Roma l’eccezione è stata rappresentata da Nicolò Zaniolo che, dopo aver rotto con il club capitolino, ha deciso di accettare la corte del Galatasaray e ...