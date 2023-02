WWE | Ronda Rousey sarà a Smackdown stasera? Inizierà la sua Road to Wrestlemania?

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tra le grandi lottatrici che sono pronte a prendere parte a39 manca all’appello. La sconfitta con conseguente perdita delloWomen’s Championship lo scorso 30 dicembre (con pausa annessa fino ad oggi) sembrava potesse davvero escludere “The Baddest Women of the Planet” dallo Showcase of Immortals. Ma non è questo il caso. Secondo un report dell’autorevole Mike Johnson di PwInsider, diverse persone avrebbero vistonella zona di Uncasville, Connecticut, sede dell’odierna puntata di. Sembra dunque probabile per lei l’inizio del suo programma in vista di. Il match, già annunciato, tra Charlotte Flair e Rhea Ripley sembrerebbe però escludere l’ex UFC dalla corsa al titolo, ...

Inoltre, i fan potranno contare su un'ampia rosa di Superstar e Leggende, tra cui Roman Reigns, 'American Nightmare' Cody Rhodes,Rousey, Brock Lesnar, 'Stone Cold' Steve Austin e altri ...

Ronda Rousey has not appeared on WWE programming since she lost the "SmackDown" Women's Championship in shocking fashion to the returning Charlotte Flair on December 30. Rousey also did not compete in ...Flair vs. Ripley was set in motion at the very end of 2022. On the final WWE SmackDown of last year, Flair made a surprise return, challenging then-SmackDown Women's Champion Ronda Rousey to an ...