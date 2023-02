WWE | Infortunio per JD Mcdonagh

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Quella che sarebbe potuta essere una storyline interessante ha subito una leggera battuta d’arresto; l’attacco di Ilja Dragunov avvenuto martedí, sferrato dopo una prolungata assenza del lottatore russo da NXT per qualche mese subito dopo il Triple Threat Match di Halloween Havoc, ha provocato a JDun. Per essere piú precisi, il wrestler di origini irlandesi ha riportato un distaccamento della retina che lo terrá fuori per un paio di settimane. Ecco il tweet tramite il qualeha effettuato l’annuncio: .@WWENXT fans attending Live Events in Tampa/Citrus Springs this weekend – Unfortunately, after a sneak attack on Tuesday, I've got a detached retina in my right eye.Waiting on a treatment plan, but I estimate a 10-14 day recovery time.10-14 days, @UNBESIEGBAR ZAR. Count em. ...