WWE | In arrivo video promozionali per Wrestlemania 39… sullo stile di Wrestlemania 21!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 febbraio 2023) I fan più datati di questa disciplina ricorderanno bene idi21, assoluti cult per l’epoca e decisamente divertenti. Eddie Guerrero e Booker T nei panni di Vincent Vega e Jules Winfield da “Pulp Fiction“, John Cena e JBL rispettivamente Jack Nicholson e Tom Cruise… solo per citarne alcuni. Quest’anno, come nel 2005, lo Showcase of Immortals va ad Hollywood e la WWE sta seriamente pensando di riproporre quel format, tra il nostalgico ed il geniale. Secondo WrestleVotes, la federazione starebbe registrando alcune vignette a cui dovrebbero prendere parte The Miz, Drew McIntyre, Sheamus, Butch, Ridge Holland e gli Street Profits. La realizzazione dovrebbe proprio prendere spunto, ovviamente, dal mondo del cinema, come successe con estremo successo 18 anni fa, ma non si conoscono ...