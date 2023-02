WWE | Boomerang McMahon | la sua presenza starebbe rallentando la vendita della compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’intero panoramaWWE ha subito un enorme cambiamento con il ritorno al potere di Vince. L’uomo che ha costruito il gigante globale del Wrestling ha forzato il suo ritorno per perseguire laWWE, ma pare che le cose non siano andate secondo i suoi piani. Il ritorno di Vinnie Mac ha portato a grandi cambiamenti nel management, e molti dipendentiWWE sono stati messi alla porta. Inoltre, la figlia Stephanie si è dimessa dalla carica di amministratore delegato, ed un report sostiene che Vince abbia completamente smantellato il suo team aziendale, al suo ritorno. Tutto questo per agevolare laWWE, ma secondo l’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter, il ritorno di Vince non l’ha accelerata, anzi, è stato visto ...