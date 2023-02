WTA Linz 2023 | Tauson sconfigge Giorgi e accede ai quarti Avanzano Martic e Vekic | fuori Kalinina

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si è appena conclusa un’altra giornata al WTA 250 di. Sul cemento indoor austriaco si sono disputate oggi le restanti sfide valide per gli ottavi di finale e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Niente da fare per l’italiana Camila(n.73 del ranking). La classe 1991 illude tutti vincendo nettamente il primo set contro la danese Clara(n.141 al mondo), ma poi è costretta a cedere in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in due ore e 3 minuti di gioco.sfiderà aidi finale la croata Petra, uscita vincitrice quest’oggi dal match contro la belga Alison van Uytvanck con il risultato finale di 6-4 6-7(5) 7-6(3). In casa Croazia sorride anche Donna(n.5 del ...