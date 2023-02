Wta Linz 2023 | Sakkari in semifinale col brivido | Potapova ancora vincente al 3°set

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mariasi complica tremendamente la vita, ma batte in due set Donna Vekic ed approda alle semifinali del WTA 250 di. Dopo aver vinto un primo set senza concedere nulla al servizio va anche avanti 2-0 nel secondo, prima di farsi riprendere sul 2-2. L’ellenica riesce nuovamente a portarsi avanti di un turno di battuta, ma chiamata a servire per il match si incarta e permette a Vekic di rientrare sul 5-5 dopo non aver concretizzato un match point. Nell’undicesimo game non concretizza altre palle break che l’avrebbero portata a servire nuovamente per l’incontro e si va quindi al tie-break. Qui è la croata che inizia a diventare sprecona: non riesce a sfruttare ben cinque palle set, di cui tre consecutive, e alla fine si arrende per 10-8.che ora affronterà ladell’ultimo quarto tra Tauson e ...