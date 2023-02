(Di venerdì 10 febbraio 2023) Oggi si è concluso il secondo turno del tabellone principale del torneo Mubadala AbuOpendi tennis, di categoria WTA 500, in programma ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti: quattro gli incontri disputati, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la russa, testa di serie numero 1, rimonta e batte l’elvetica Jil Teichmann con lo score di 1-6 6-0 6-2, mentre l’altra russa Liudmila Samsonova, numero 8 del tabellone, piega la ceca Barbora Krejcikova col punteggio di 7-5 7-6 (6). Nella parte bassa del tabellone la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 6 del seeding, regola la qualificata kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 7-6 (4), infine l’altra kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 3, liquida la ceca...

Krejcikova 7 - 5, 7 - 6(8) Nel primo ottavo di finale del torneodiDhabi la spunta Liudmila Samsonova che batte Barbora Krejcikova 7 - 5, 7 - 6(8) in 2ore e 25 . Gara che si sarebbe potuta ...La kazaka ha ottenuto così il terzo successo in altrettanti confronti diretti e centrato i quarti al MubadalaDhabi Open,500 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma ...

WTA Abu Dhabi: Ostapenko grande vittoria su Collins. Fernandez supera le qualificazioni Ubitennis

WTA Abu Dhabi 2023, risultati 9 febbraio: Daria Kasatkina va ai quarti, Karolina Pliskova esce di scena OA Sport

WTA Abu Dhabi: Ostapenko dura un set, primo quarto nel 2023 per Zheng. Avanti anche Kudermetova e Bencic, si ... Ubitennis

WTA 500 Abu Dhabi e WTA 250 LInz: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Out al primo turno Sara Errani LiveTennis.it

WTA Abu Dhabi 2023, risultati 8 febbraio: avanza Belinda Bencic, si ritira Anett Kontaveit OA Sport

Oggi si è concluso il secondo turno del tabellone principale del torneo Mubadala Abu Dhabi Open 2023 di tennis, di categoria WTA 500, in programma ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: quattro gli ...Match illogico quello vinto da Samsonova contro Krejicikova che passa ai quarti. Vittoria in rimonta per Kasatkina ...