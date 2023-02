Vince con merito Hadda Maia che elimina in rimonta Elena Rybakina. L'ultima semifinalista è Samsonova che supera Kudermetova In rimonta ma con ampi meriti al torneodiDhabi , Beatriz Haddad Maia elimina la testa di serie n. 3 , Elena Rybakina con il punteggio di 3 - 6, 6 - 3, 6 - 2 in 2ore e 6 . La kazaka parte benissimo e con il solito servizio martella ...Beatriz Haddad - Maia firma la sorpresa del giorno adDhabi , dove estromette nei quarti di finale la recente finalista degli Australian Open, la kazaka Elena Rybakina. Vittoria in rimonta per la tennista brasiliana, che continua a scalare il ranking:...

WTA Abu Dhabi, Samsonova si aggiudica un match illogico, tutto facile per Kasatkina in rimonta Ubitennis

WTA Abu Dhabi, in gran spolvero Bencic e una devastante Zheng Ubitennis

WTA Abu Dhabi 2023, risultati 10 febbraio: avanza Belinda Bencic, Daria Kasatkina esce di scena OA Sport

WTA Abu Dhabi, Zheng Qinwen stupisce ancora: è in semifinale - VIDEO Tiscali

WTA Abu Dhabi 2023, risultati 9 febbraio: Daria Kasatkina va ai quarti, Karolina Pliskova esce di scena OA Sport

Vince con merito Hadda Maia che elimina in rimonta Elena Rybakina. L'ultima semifinalista è Samsonova che supera Kudermetova ...Beatriz Haddad-Maia firma la sorpresa del giorno ad Abu Dhabi, eliminando Elena Rybakina ad Abu Dhabi; fuori anche Kasatkina.