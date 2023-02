World Radio Day | l’Università Roma Tre lancia ‘World Radio & Podcast Day’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lunedì 13 febbraio si celebra ilDay. Tra le tante iniziative che si susseguiranno in tutta Italia un evento particolarmente atteso è quello promosso daldegli StudiTre, in collaborazione con l’Ufficio Studi Rai e con ConfindustriaTv: ‘. L’evento ha come protagonisti ladigitale e tutte le proposte di digital audio che concorrono alla definizione di un ecosistema che ribadisce la forza della narrazione sonora nella nostra esperienza quotidiana sia come stakeholders sia come fruitori. Nell’ambito della giornata sarà presentata la ricerca ...