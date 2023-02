Winnie the Pooh | Blood and Honey | arriva la versione horror dell’orsetto dei 100 acri

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dal 15 febbraio in diversi Paesi (In Italia non abbiamo ancora una via di uscita) usciràtheand. Di cosa parlerà e quali sono i progetti del regista?theand– di che si tratta?theandè un film diretto da Rhys Frake-Waterfield che racconterà le vicende die Pimpi, i due amici si ritroveranno abbandonati da Christopher Robin, il ragazzo infatti è cresciuto ed è andato al college. In seguito alla sua mancanza, inizieranno a commettere una serie di atroci crimini contro altri esseri umani. Il regista ha dichiarato che questa loro natura emergerà in quanto si ritroveranno da soli e nel ...

Si comincia con 'Pooh: Blood And Honey' per poi passare alle versioni psicopatiche di Bambi e Peter ...Rhys Frake - Waterfield , il regista indipendente che ha dato vita e forma aPooh: Blood and Honey , sta lavorando anche a una versione horror della storia di Peter Pan . In base a quanto riportato, sembra che si tratterà di una storia cupa con al centro una Trilli ...

Winnie-the-Pooh: universo cinematografico horror in arrivo NerdPool

Winnie the Pooh: Blood and Honey - Il regista al lavoro su un ... ComingSoon.it

Winnie the Pooh: Blood and Honey - Il regista vuole il crossover ... Lega Nerd

Winnie the Pooh - Blood and Honey - Film (2023) MYmovies.it

Una giornata per Winnie the Pooh Maremosso

The chance to send a Democrat-backed tax relief proposal to Gov. Gretchen Whitmer on Thursday fell short after uproar in the House bled over into the Senate.Today on Commotion with Elamin Abdelmahmoud: entertainment journalists Teri Hart and Rad Simonpillai talk Magic Mike's Last Dance, AMC theatres' latest ticket price policy and Winnie the Pooh entering ...