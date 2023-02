Will Ferrell invade Squid Game e le altre serie Netflix nello spot del Super Bowl

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L'attore è il protagonista del nuovodella General Motors, la quale ha esteso la sua partnership anche aè il protagonista del nuovodella General Motors che verrà trasmesso anche nella notte del. Nel filmato lo vediamore letteralmente lee i filmpiù famosi. Lo vediamo affiancato dagli zombie di Army of the Dead, di Zack Snyder, così come in abiti da period drama sul set di Bridgerton; ma è anche tra i prigionieri die nel Sottosopra in compagnia di un'attrice del cast di Stranger Things. Quando lointitolato "Why not an EV?" andrà in onda davanti a milioni di persone che si sintonizzeranno ...