Wijnaldum | il messaggio dà un indizio sul rientro | i tifosi della Roma saranno felici

ROMA - Conta i giorni e non vede l'ora di riassaggiare il campo, manca sempre meno. Il countdown di Ginista per esaurirsi e il suo ritorno si avvicina. Per ora, dopo la lunghissima riabilitazione, l'ex Psg si è solo allenato e al massimo è finito in panchina tra i convocati di Roma - Cremonese ..."I primi minuti di gioco si stanno avvicinando" . Questo illanciato datramite i propri account social. L'olandese, dopo la mancata convocazione contro l'Empoli, è partito con la squadra per Lecce dove domani al Via del Mare i giallorossi ...

