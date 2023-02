Week end 11-12 febbraio a Firenze e in Toscana | centenario di Zeffirelli | Carnevale | spettacoli | eventi

In Aggiornamento: La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di silenzio da osservare prima dell'inizio delle partite di pallavolo di tutti i campionati, che si disputeranno nel, con il fine di commemorare le migliaia di vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. "Tutto il movimento pallavolistico italiano - le parole del Presidente Manfredi - è vicino ...SABATO 11 FEBBRAIO

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 febbraio e per San Valentino: tutti gli eventi MilanoToday.it

Regata sul Po, mercatino della biodiversità e nuove mostre: cosa fare a Torino sabato 11 e domenica 12 febbraio TorinoToday

WEEK-END: vediamo che fine farà il freddo dell'est... MeteoLive.it

Eventi week-end 10, 11 e 12 febbraio 2023: cosa fare in Lombardia IL GIORNO

Cosa fare in città: gli appuntamenti del fine settimana dell'11 e 12 febbraio NovaraToday

Week-end alquanto intenso per FrescoEdits (nella foto) quello che sta per iniziare: nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2023 (per la precisione alle 3 di notte) è in onda con un suo mixato ...La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le ...