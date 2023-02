Volley | Superlega 19° giornata Trento prova a fermare la corsa di Perugia | spareggio play-off tra Latina e Monza

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Fine della regular season -4 e i fari sono puntati sunella 19ma di campionato con la Itas Trentino chea difendere il suo secondo posto ospitando la capolista imbattuta Sir Safety Susa. La sfida si ripete e non è escluso che possa trattarsi di un anticipo della finale di Coppa Italia, visto che le due squadre affronteranno il 25 febbraio a Roma in semifinale Piacenza e Milano e partono entrambe con i favori del pronostico.arriva a questo match con tre successi consecutivi alle spalle ma la vigilia di questo incontro è stata un po’ disturbata dalle voci di mercato che parlano sempre più con insistenza dell’addio di uno dei pilastri della squadra di Lorenzetti, il centrale serbo Srecko Lisinac che sarebbe in procinto di trasferirsi a Varsavia in Polonia. Tutto tranquillo, e come potrebbe ...