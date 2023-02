Volley | serie A1 femminile | 19° giornata Bergamo ci riprova con Novara | Conegliano vuole il 18mo sigillo contro Cuneo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Turno spalmato su tre giorni, il 19mo di campionato inA1, senza big match ma con tante sfide interessanti e con qualche possibile sorpresa all’orizzonte. Si parte domani, sabato, con un indall’esito sulla carta piuttosto scontato che vede di fronte alle 20.30 il fanalino di coda Cfb Balducci Macerata e il veroMilano, terzo in classifica. Le maceratesi devono sfoderare la super partita, mentre la squadra lombarda, esauriti i compiti della prima parte di Champions, può concentrarsi sulla caccia al secondo posto che si trova 3 punti più su. Domenica sono in programma ben cinque partite. La capolista, che domenica scorsa, si è salvata dalla seconda sconfitta stagione, rimontando due set a Chieri, prosegue sull’onda piemontese e ospita una...

L'unica preoccupazione per Marini e compagne può arrivare dal Volley Rosignano che ora si è portato ad un punto di distanza e potrebbe insidiare la terza piazza proprio alla Pallavolo Follonica. Coach ...