Volley | Giovanni Malagò | “Paola Egonu sarà protagonista in Nazionale Mi sono adoperato per Sanremo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha indossato i panni della co-conduttrice al Festival dinella serata di ieri. Sul palco del Teatro Ariston è parsa a suo agio in questo ruolo accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, rendendosianche di un monologo particolarmente atteso. La pallavolista, attualmente in forza al VakifBank Istanbul (in Turchia), aveva espresso la propria volontà di prendersi una pausa dalladopo gli ultimi Mondiali conclusi al terzo posto. L’opposto sembra avere però avero riaperto nei confronti della maglia azzurra. Nella conferenza stampa che ha preceduto la serata di ieri aveva dichiarato: “Per quanto riguarda la, sto metabolizzando: se ci fosse modo, tornerei“. Sul palco ha poi affermato che la maglia azzurra è la più bella che ci sia. Il CT Davide ...