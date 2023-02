Volavano bicchieri Chi ha perso la testa dietro le quinte | giallo sulla rissa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il casoè esploso sui social e, adesso, non si parla d'altro.ledi Sanremo 2023, nel corso della terza serata del Festival, sarebbero addirittura volatitra cantanti. Prima Anna Oxa contro Madame e poi Madame contro Ariete: la voce impazzitalite choc all'Ariston è rimbalzata da un profilo all'altro: nel backstage del teatro come in un ring, dove le star si lanciavano le cose. Ma cosa sarebbe accaduto? La smentita sul rumor choc è arrivata però quasi subito. Gli entourage delle dirette interessate hanno fatto sapere che nulla sarebbe accaduto sottolineando che le protagoniste della storia, non era nemmeno presenti nello stesso momento nel backstage dell'Ariston.