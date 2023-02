Vogliono riscrivere il Padrenostro “gender-neutro”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Insomma, pare proprio che i vescovi (anglicani) inglesi stiano studiando una formula-neutra del. Se ‘sta cosa è vera e se andrà in porto sarebbe patetico: non sanno più che fare per vendere il loro prodotto (scusate il linguaggio commerciale, ma è Mammona il dio di questo mondo). Già la c.d. Chiesa d’Inghilterra era nata per una foia di sesso (chiedere a Enrico VIII) e si era ritrovata con la Regina al posto del Papa e il Parlamento a decidere i dogmi. Speriamo che re Carlo mantenga il suo proposito di abolire la vetusta norma che impedisce ai cattolici di accedere al trono britannico. Comunque, intere diocesi anglicane hanno votato coi piedi chiedendo di rientrare, dopo secoli, nella casa-madre romana. Benedetto XVI dovette addirittura creare un coetus anglicanorum per disciplinare la cosa, perché molti sacerdoti erano sposati. Ma, ...