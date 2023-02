Vivere | il testo della canzone cantata da Levante e Renzo Rubino a Sanremo 2023

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Qual è ildadurante la serata cover (la quarta) del Festival diin onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:È passato tanto tempoÈ un ricordo senza tempoÈ un po’ come perder tempoe sorridereÈ passato tanto tempoÈ un ricordo senza tempo! È un po’ come perder tempoe sorridere dei guai Così come non hai fatto mai E poi pensare che domani sarà sempre meglio Oggi non ho tempo Oggi voglio stare spentoE ...