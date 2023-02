Vieni da me | il testo della canzone cantata dai Modà con Le Vibrazioni a Sanremo 2023

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Qual è ilda medaicon Ledurante la serata cover (la quarta) del Festival diin onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano: Le distanze ci informano che siamo fragili E guardando le foto ti ricorderai Quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai Ma io avendo paura, non ti cercherò più Più, piùda me Abbracciami e fammi sentire che Sono solo mie piccole paureda me Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia E ridere… e ridere di questa poesia E ridere I veli trasformano intere identità Ma è guardando le stelle che m’innamorerò Di tutte le cose più belle che ci son già Ma che fanno paura ...