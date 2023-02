(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nuova avventura social per, ex centrocampista della Juve e tra i soci fondatori dell'agenzia di comunicazione Mate:. L'ex calciatore ...

E che si riflette sui social, dove l'audio di Supereroi è già trend: su, per esempio, quasi 10mila persone hanno già cantato sulle note del brano. Mentre la classifica giornaliera Top 50 Italy ...... 'Non credete a tutto ciò che vi mostrano sui social, amatevi per ciò che siete' 'Picchiata da un senzatetto, in ospedale scopro un tumore e mi investono prima di fare la chemio': lo sfogo su...

Marano, video choc su TikTok: due donne attirano in trappola un uomo e lo aggrediscono ilmattino.it

Uomo picchiato da due donne a schiaffi e morsi: Il video lo mettiamo su TikTok Fanpage.it

Video TikTok, Claudio Marchisio apre il proprio profilo La Gazzetta dello Sport

Amadeus, la sua giornata a Sanremo: il racconto in un video su TikTok ilmattino.it

La cicatrice francese: il nuovo trend che spopola su Tiktok Nostrofiglio

Una tendenza virale su TikTok le ha salvato la vita. È la testimonianza di Helen Bender, tiktoker 26enne che ha scoperto di avere un nodulo sul collo, che si è ...Ma l'uscita del video della canzone ha rivelato il vero tema del brano: “Tango” racconta di un amore tra due ragazzi ucraini separati dalla guerra. La storia è quella di Olga e Maxim, due ragazzi di ...