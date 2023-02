VIDEO Ciclismo su pista | Europei 2023 | Jonathan Milan in trionfo nell’inseguimento individuale | super rimonta

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Due titoli in due giorni,è il re dell’inseguimento aglidisuin quel di Grenchen. Lasvizzera poi sembra essere perfetta per l’azzurro che due anni fa si laureò per la prima volta campione d’Europa a livello, oggi è arrivato il bis. In una finale tutt’altro che scontata contro il britannico Dan Bigham, ex detentore del record dell’ora, il corridore della Bahrain-Victorious è riuscito a dominare con il crono di 4:03.744.eccezionale nell’ultimo chilometro per il treno tricolore che sembrava essere addirittura fuori dai giochi sul finale. Andiamo a rivivere l’impresa.TRIONFA AGLI...