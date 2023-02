VIDEO Christof Innerhofer vince la seconda prova della discesa dei Mondiali | riviviamo l’azione dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo il superG di ieri, oggi i2023 di sci alpino proseguono per gli uomini con lalibera, che vedrà la gara domenica 12: a Courchevelrealizza il miglior tempo in 1’48”45. Bene anche Dominik Paris, quinto a 0?48, e Florian Schieder, sesto a 0?52. Più indietro Matteo Marsaglia, 22° a 1.66, poi 29° Guglielmo Bosca a 2?10 e 38° Mattia Casse a 3?44.posizione per il canadese James Crawford a 0?31, terza piazza per l’elvetico Alexis Monney a 0?34. Sci alpino,è il migliore in unadicon tante assenzeLA...