Video Bologna | Thiago Motta | ' ' Arnautovic? Ha fatto il primo allenamento col gruppo' '

All'antivigilia della partita in casa contro il Monza, valida per la 22ª giornata di Serie A, l'allenatore del, Thiago Motta, parla del rientro ...Pd casini

Bologna, visita al Pratello del sottosegretario alla giustizia. VIDEO Bologna in diretta

Bologna, il senatore Casini parla del congresso Pd. VIDEO Bologna in diretta

Bologna, nelle residenze per anziani gli ospiti riabbracciano i ... Bologna in diretta

Video Virtus Bologna, Scariolo: "Barcellona candidato al titolo, ci ha schiacciato" La Gazzetta dello Sport

Capotreno aggredito sulla Bologna-Vignola da tre giovani senza ... modenaindiretta.it

MOSTRE Oltre 70 opere di Giorgio de Chirico in mostra a Bologna fino al 12 FEBBRAIO MOSTRE Le opere del pittore Roberto Ferri in mostra a Bologna fino al 12 FEBBRAIO ...A Bologna consiglio comunale solenne per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo. In aula anche tanti giovani: un modo per riflettere e per conoscere un periodo storico che spesso non si ...