(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ilha individuato in Guglielmouno dei colpi possibili per la prossima stagione. Il portiere dell’Empoli si è detto pronto ad una nuova, grande, sfida ma sa che deve ancora dimostrare molto con la maglia dei toscani prima di fare il salto di qualità. Nelle idee di Cristiano Giuntoli c’è il profilo del portiere italiano che in questa stagione sta tenendo in piedi la squadra di Zanetti in più occasioni. Sulle sue tracce ci sono anche altre squadre di Serie A e la concorrenza è molto importante.(Getty Images)Calciomercatose parte Meret Il calciomercato delpotrebbe iniziare con un cambio tra i pali: Alex Meret verso la cessione? Il portiere azzurro si sta dimostrando uno dei perni principali della rosa di ...

... ildi Cristo abbandonò il suo "regno", non per superbia, ma come estremo atto di umiltà, e ...forte nel far riconoscere all'umanità dei credenti e dei non credenti come possa un uomo...E' don Paolo Selmi , sacerdote diocesano di Settala, ildall'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per succedere a don Virginio Colmegna nella ... Dopo un primo incarico come...

Vicario il prescelto dal Napoli: arriverà solo in un caso Spazio Napoli

Il caso di padre Rupnik «Una brutta storia che puzza di potere, di ... left

Inter-Empoli, a Zanetti resta un ballottaggio. C’è Satriano – Sky Inter-News.it

Spal-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming BariToday