Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2023 ore 16 | 30

(Di venerdì 10 febbraio 2023)10 FEBBRAIOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI TRASITA SU 2 CARREGGIATE CON CODE TRA SELVA CANDIDA E CASSIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONENORD E TRA NOMENTANA E A24 MENTRE CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD. CODE PER INCIDETNE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI TOR CERVARA E IL RACCORDO SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA L’OLGIATA E TOMBA DI ...