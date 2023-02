Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)10 FEBBRAIOORE 11:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONENORD IN CARREGGIATA ESTERNA SULL’A24TERAMO INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE SULLA PONTINA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA. SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO DISULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral