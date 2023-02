Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2023 ore 08 | 15

(Di venerdì 10 febbraio 2023)10 FEBBRAIOORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA TORRENOVA E RACCORDO ANULARE DIREZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E COLOMBO IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SAN CESAREO E LA DIRAMAZIONESUD DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STRADA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...

Ricetta di Mauro Coni, ex assessore alladi Cagliari, il realizzatore delle prime vere ... e storce il naso: da viaall'Asse Mediano, passando per viale Marconi, 'troppe situazioni ...e provvedimenti Per consentire l'allestimento del percorso della Giulietta&Romeo Half ... ponte della Vittoria, via Armando Diaz, via Oberdan, piazzetta Scalette Rubiani, piazza Bra, via,...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2023 ore 07:30 ... RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2023 ore 10:30 ... RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2023 ore 12:30 ... RomaDailyNews

Viabilità: terminati i lavori galleria Tangenziale est, zona Tor di Quinto Roma Capitale