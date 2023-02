Vi racconto il mio calvario | vita rovinata dai giudici | dietro a questi manifesti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) «Guardi, i pubblici ministeri che mi hanno indagato hanno fatto entrambi carriera: Antonio Sangermano è ora uno dei più stretti collaboratori del ministro della Giustizia Carlo Nordio, a capo del più importante dipartimento di via Arenula, mentre Lorenzo Gestri è alla Procura antimafia di Firenze», afferma Maurizio Bettazzi, ex presidente del Consiglio comunale di Prato, assolto con formula piena la scorsa settimana dall'accusa di abuso di ufficio e corruzione, ipotesi di reato quest'ultima poi derubricata in induzione a dare o promettere utilità. Per fare sapere ai suoi concittadini il felice esito del processo, Bettazzi da ieri ha tappezzato Prato dicon la sua foto e la scritta: “Assolto dopo dieci anni, il fatto non sussiste”. Bettazzi, quando è iniziata l'indagine? «Nel 2013. Il mio lavoro era quello di mediatore creditizio. Facevo consulenze nei ...