“Vi racconto come è nato il Giorno del Ricordo e cosa faremo ora” | parla il senatore Menia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb – Figlio di un’esule istriana trasferitasi a Trieste, dunque fin da piccolo particolarmente legato alle drammatiche vicende degli esuli istriani, fiumani e dalmati, da deputato Robertoè stato il primo promotore della legge che ha istituito ildel, pensato appositamente per conservare e rinnovare la memoria dei martiri delle Foibe, nonché la tragedia dell’esodo. Attualmente sere di Fratelli d’Italia,è anche autore di uno splendido libro che consigliamo ai nostri lettori: 10 febbraio, dalle Foibe all’esodo. “Eccoildel”: intervista a RobertoOnorevoleè nata la legge che ha istituito il ...

... amatevi per ciò che siete' 'Picchiata da un senzatetto, in ospedale scopro un tumore e mi investono prima di fare la chemio': lo sfogo su TikTok Ilsu TikTok La 26enne, inizialmente, ha ...La narrazione, arricchita dal contributo di storiciGiordano Bruno Guerri, Gianni Oliva e ... nel finale, dall'Ammiraglio Sauro al piccolo Dario, il docufilm, che restituisce unintenso e ...

Will a Sanremo 2023: “Racconto come ci si sente in amore” Rockol.it

L'opera come promessa. L'urgenza del racconto di William Xerra Inside Art

Al Teatro al Parco di Parma il racconto di un’amicizia che rompe i pregiudizi e fa crescere La Repubblica

Se la passione del viaggio diventa un racconto LA NAZIONE

Bernadette compie 80 anni. Il racconto di Ciccotti Formiche.net

«Non tutti hanno la fortuna di portare nelle cover pezzi del proprio repertorio», ha detto il cantautore fiorentino raccontando la genesi del duetto ... e interpretati assieme a grandi artisti come ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...