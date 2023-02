Vertice Ue | patto tra Nord e Sud su aiuti di Stato nazionali | Pnrr e fondi europei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La diplomazia italiana ha lavorato in queste settimane per ottenere un do ut des: il via libera a una controversa riforma deglidiin cambio di nuovi margini di manovra per quanto riguarda icomunitari

Tornando aldi ieri, "il Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della Commissione di proporre un Fondo europeo per la sovranità prima dell'estate 2023 in modo da sostenere gli ...... l'imprevidenza, dicevo, è stata quella di protestare pubblicamente contro il"inopportuno" ... Ugo Magri, dice che il Colle, per quanto imbarazzato, "chiede il rispetto deldel Quirinale" ...

Vertice Ue, verso l’accordo sugli aiuti ma serve realizzare la flessibilità dei fondi Il Sole 24 ORE

Guterres: un vertice a settembre per preparare un “Summit del futuro ... Agenzia ANSA

Patto di Tallinn: armi all'Ucraina, subito. Ma la Germania si sfila | il ... Il Manifesto

Più rimpatri, ma i migranti restano in Italia: il patto Ue che potrebbe convincere Meloni Today.it

Giorgetti: «Germania e Francia chiedono più aiuti di Stato Cambiamo il patto di stabilità» Corriere della Sera

Un misto di sfortuna e di imprevidenza ha fatto uscire la presidente italiana del Consiglio dall’apertura del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles come peggio, francamente, non si poteva facend ...La diplomazia italiana ha lavorato in queste settimane per ottenere un do ut des: il via libera a una controversa riforma degli aiuti di Stato in cambio di nuovi margini di manovra per quanto riguarda ...