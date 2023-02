Vertice dei leader europei | no all' invio di aerei da guerra all' Ucraina Nuovo scontro tra Meloni e Macron

Intanto il presidente francese Macron non ha invitato l'Italia ala Parigi con Zelenski e ... Ma non sarà, invece, che Francia e Germania sono invidioseconsensi e della leadership di ...Intesa su migranti e dossier economici, ma no all'invio di aerei da guerra in Ucraina . Si è chiuso illeader dell'Unione eropea con un accordo sull'immigrazione e sui problemi economici : più attenzione al controllo e alla protezione delle frontiere da un lato, flessibilità sull'uso...

Vertice Ue frena su jet Kiev, intesa su aiuti di Stato Agenzia ANSA

Le misure del vertice Ue: i leader frenano sull’invio dei jet all’Ucraina In Terris

Vertice Ue, Zelensky a Bruxelles: 'Kiev vincerà e sarà nell'Ue' - Europa Agenzia ANSA

Vertice Ue, verso l’accordo sugli aiuti ma serve realizzare la flessibilità dei fondi Il Sole 24 ORE

Ucraina, i fighter jet animano il vertice dei leader Ue EuNews

Alla fine, ha prevalso la linea del presidente Charles Michel: chiudere il vertice dei leader in un solo giorno, a costo di fare notte fonda. Dopo una lunga trattativa su migranti e dossier economici, ...Alla fine, ha prevalso la linea del presidente Charles Michel: chiudere il vertice dei leader in un solo giorno, a costo di fare notte fonda. Dopo una lunga trattativa su migranti e dossier economici, ...