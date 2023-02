Veronica Fedolfi | la neve si scioglie alla sua presenza | rimane in bikini

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 10 febbraio 2023)riesce a rendere bollenti anche le temperature più fredde e con certi scatti non può passare inosservata con quelle curve. Grazie a Uomini e Donne sono tantissime le modelle che hanno saputo imporsi sulla scena nazionale e non solo, con la loro bellezza che le ha dato così la grande occasione per poter far parlare di sé. Instagram inoltre ha dato una cassa di risonanza pazzesca a queste bellezze, conche è una di quelle che ha avuto modo di evidenziare ancora una volta il proprio talento e anche di recente ha mandato tutti quanti al manicomio. InstagramIl freddo ormai ha circondato tutta Italia, mafin siamo anche a febbraio ed è normale è giusto che sia così e questo teoricamente dovrebbe limitare la voglia di mettersi in mostra con dei...