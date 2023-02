“Verissimo” | la super ospite di domani pronta a rivelare tutto sulla sua nuova fiamma

(Di venerdì 10 febbraio 2023) News Tv., quali ospiti faranno la loro entrata nel salotto di Silvia Toffanin sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023? Tra questi ci sarà una showgirl che di novità sicuramente ha da raccontarle. Da qualche tempo ormai viene paparazzata con la suae la loro relazione sarebbe ormai ufficiale. Sarà lei, insieme a tanti altri ospiti, a rispondere alle personalissime domande nel salotto di Silvia Toffanin. “”, le anticipazioni di 11 e 12 febbraio 2023: gli ospiti Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 torna su Canale 5 il doppio appuntamento con. Questa settimana, Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto televisivo una schiera di ospiti pronti atutte le curiositàloro vita privata. Ci saranno Amanda Lear, in ...

... l'appello per Sanremo Dopo l'appello di AudioCoop ,ha fatto uno speciale domenica ... Invitare i Nomadi a Sanremo Per questo riteniamo che un invito a Sanremo comeospiti per i Nomadi,...Audience di Canale 5: Amici eSu Canale 5 Amici , talent ideato e condotto da Maria De Filippi è stato visto da ben 3.148.000 telespettatori con uno share pari al 22.61 %. Sulla stessa ...

Verissimo, anticipazioni sabato 4 febbraio: super-ospiti in studio Libero Magazine

Benedetta Parodi a Verissimo con le figlie: “Ho trovato il mio equilibrio” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Pago e Serena a Verissimo: “L’amore vince sempre” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Maddalena Corvaglia a Verissimo: l’amicizia con Elisabetta Canalis | Video Mediaset SuperGuidaTV