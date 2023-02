Venezia | trovati resti ossei a Marghera | sono di Isabella Noventa?

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un cranio, un femore, il bacino e alcune ossa della cassa toracica e della spina dorsale di un corpo umanostati ri, in provincia di. La stessa zona in cui il cellulare di Freddy Sorgato, ex fidanzato di(scomparsa nel gennaio del 2016), agganciò i ripetitori per una trentina di minuti il giorno dopo la sparizione della donna.