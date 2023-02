(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tentato suicidio per colpa dei bulli. Un ragazzo di 14che frequenta la pimain un istituto scolastico diè finito all'ospedale per aver ingerito 30, dopo...

Un ragazzo di 14 anni che frequenta la pima classe in un istituto scolastico diè finito ... dopo la pandemia è sempre più emergenza: carnefice 1 su 10, vittima uno su 2dai compagni ...Un ragazzo di 14 anni che frequenta la pima classe in un istituto scolastico diè finito all'ospedale per aver ingerito 30 pastiglie, dopo aver subito atti di bullismo . Il fatto è accaduto il 24 gennaio scorso, come riporta il Corriere del Veneto , nel convitto della ...

Venezia, bullizzato a scuola dai compagni ingerisce medicine: ricoverato, non è grave Sky Tg24

Venezia, bullizzato a scuola ingerisce 30 pasticche: il preside chiama gli psicologi la Repubblica

Venezia, bullizzato dai compagni di classe a 14 anni ingerisce 30 pastiglie: ricoverato a Mestre ilmessaggero.it

Marghera, la comunità bengalese a casa del cameriere pestato a sangue La Nuova Venezia

Stretta sul fumo: nel mirino pure Iqos, Glo, svaporizzatori. Pro e contro delle sigarette alternative: dal gl… La Stampa

Tentato suicidio per colpa dei bulli. Un ragazzo di 14 anni che frequenta la pima classe in un istituto scolastico di Venezia è finito all'ospedale per aver ingerito 30 pastiglie, ...Un ragazzo di 14 anni che frequenta la pima classe in un istituto scolastico di Venezia è finito all'ospedale per aver ingerito 30 pastiglie, dopo aver subito atti di bullismo. Il fatto è accaduto il ...