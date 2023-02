Venezia | bullizzato a scuola dai compagni ingerisce medicine | ricoverato | non è grave

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un ragazzo di 14 anni che frequenta la pima classe in un istituto scolastico diè finito all'ospedale per aver ingerito 30 pastiglie, dopo aver subito atti di bullismo. Il fatto è accaduto il 24 gennaio scorso, come riporta il Corriere del Veneto, nel convitto della, frequentato dagli alunni che abitano fuorisede. Ora il giovane,all'ospedale di Mestre, è fuori pericolo ma l'istituto, sulla base delle sue parole, ha preso dei provvedimenti.

