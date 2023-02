Vendono cani con falso pedigree | 6 indagati nel Reggiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Oltre cinquanta cuccioli di cane sequestrati in un allevamento di Reggio Emilia e sei persone indagate per truffa e frode nell'esercizio del commercio, tra cui anche dei veterinari privati accusati di ...

Il sequestro è stato convalidato dal gip restituendo agli indagati 41 cuccioli messi in vendita comedi razza, ma in realtà privi di pedigree, che potranno essere commercializzati solo come ...sono amanti del gioco, del divertimento, ma ovviamente anche delle coccole e della vicinanza ... L'articolo Cucciolo cammina per strada col suo padrone escarpe per vivere, il video ...

MOTTA DI LIVENZA - C'è anche un imprenditore di Motta di Livenza, Stefano Cigana, nella nuova serie di Netflix dedicata alla storia di Gunther, il cane da 400.000.000 di ...