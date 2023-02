Usa | oggetto non identificato abbattuto sull' Alaska

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il Pentagono haunnonsopra l'giovedì sera su ordine di Joe Biden. Lo ha riferito il New York Times citando un funzionario dell'amministrazione, in un incidente ...

"Lo descriviamo come unperché è la descrizione migliore al momento. Non sappiamo a chi appartiene", ha detto Kirby, spiegando che l'aveva delle dimensioni decisamente più piccole ...Gli Stati Uniti il 4 febbraio hanno abbattuto un pallone aerostatico cinese, attrezzato per lo spionaggio, e che aveva transitato sui cieli. Quest'ultimoabbattuto non è stato definito '...

Non bastava il pallone-spia cinese sui cieli degli Stati Uniti. Il Pentagono fatto sapere di aver abbattuto un oggetto non identificato sopra l'Alaska su ordine di Joe Biden.Leggi anche > Gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull'Atlantico, l'ordine partito da Biden. Cina: «Ci riserviamo reazioni». E licenzia il capo del servizio meteo La conferma arriva direttamente ...